Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 16:32

«Чувствительные темы»: Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

Песков: встреча Путина и Эрдогана заняла больше времени из-за специфики тем

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Туркменистане провели переговоры по деликатным вопросам, из-за чего встреча вышла за временной регламент, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он пояснил, что обсуждение подобных тем обычно затрудняет контроль за временем, передает РИА Новости.

Естественно обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время, — высказался Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в урегулировании украинского кризиса Москва фокусируется в основном на контактах с Вашингтоном. Это связано с тем, что европейские страны заинтересованы в продолжении противостояния и действуют в русле собственных целей.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совсем не понимает, о чем говорит, призывая Альянс «сражаться с русскими».

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
Россия
Турция
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян, интимные сцены, пожелание для Путина: как живет Лиза Моряк
Сильная метель парализовала несколько участков трассы М-5 в Татарстане
«Не держусь за кресло»: Зеленский оценил идею выборов президента Украины
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.