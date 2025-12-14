«Чувствительные темы»: Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана Песков: встреча Путина и Эрдогана заняла больше времени из-за специфики тем

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Туркменистане провели переговоры по деликатным вопросам, из-за чего встреча вышла за временной регламент, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он пояснил, что обсуждение подобных тем обычно затрудняет контроль за временем, передает РИА Новости.

Естественно обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время, — высказался Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в урегулировании украинского кризиса Москва фокусируется в основном на контактах с Вашингтоном. Это связано с тем, что европейские страны заинтересованы в продолжении противостояния и действуют в русле собственных целей.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совсем не понимает, о чем говорит, призывая Альянс «сражаться с русскими».