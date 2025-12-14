«Хотят продолжения»: Песков высказался о «своей игре» ЕС на Украине

В процессе урегулирования украинского кризиса Россия ориентируется преимущественно на Вашингтон, а не на европейские страны, которые, по мнению Москвы, желают продолжения противостояния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, государства ЕС преследуют собственные интересы, передает ТАСС.

Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны, но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона, — сказал представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине, и она была понятна американской стороне. По его словам, Москва пока не получала конкретных предложений от ЕС и Киева, ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным, и в случае внесения ими изменений в план у РФ будут серьезные возражения.

Кроме того, он отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам прозвучало под прямым давлением Вашингтона. Этому предшествовало публичное утверждение главы США Дональда Трампа о том, что настало время для украинских выборов.