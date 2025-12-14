Европейские политики устроили перепалку из-за активов России

Министры иностранных дел Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто устроили публичный спор в социальной сети X из-за темы конфискации замороженных российских активов в Европе. Конфликт начался с комментария Сикорского под постом венгерского премьера Виктора Орбана.

Орбан ранее написал, что решение лидеров Евросоюза о конфискации российских активов, принятое без учета позиции Венгрии, нарушает законодательство и равносильно объявлению войны России, и заверил, что его страна не будет участвовать в этой «извращенной брюссельской схеме».

Глава польского МИДа написал в ответ, что Орбан «заработал свой орден Ленина». Это замечание вызвало резкую реакцию венгерского коллеги. Сийярто ответил, что Польша «действительно хочет войны между Россией и Европой», и заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в этот конфликт.

В свою очередь, Сикорский возразил, что такого конфликта не будет без действий России, и добавил, что Венгрия «и на этот раз встала бы на ее сторону».

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. С его слов, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.