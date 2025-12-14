Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 16:59

«Все очень плохо»: Кличко раскрыл последствия коррупционного скандала

Кличко: коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к власти Зеленского

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к власти президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», произошедшее стало серьезным ударом для всей страны.

Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины. Самое важное в жизни вообще — это доверие. Доверие наших международных партнеров к Украине. Доверие нашего народа к центральной власти. И такие скандалы, к сожалению, разрушают доверие, — признался Кличко.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

При этом бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. Коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность, подчеркнул он.

Украина
Киев
Виталий Кличко
мнения
Владимир Зеленский
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Рейсовый автобус с белорусами вылетел с дороги в европейской стране
В Кремле оценили выражение лица Зеленского на встрече с Путиным
Ан-22 перед крушением разорвался на две части и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.