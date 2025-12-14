«Все очень плохо»: Кличко раскрыл последствия коррупционного скандала Кличко: коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к власти Зеленского

Коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к власти президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», произошедшее стало серьезным ударом для всей страны.

Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины. Самое важное в жизни вообще — это доверие. Доверие наших международных партнеров к Украине. Доверие нашего народа к центральной власти. И такие скандалы, к сожалению, разрушают доверие, — признался Кличко.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

При этом бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. Коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность, подчеркнул он.