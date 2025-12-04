Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Даже без майонеза можно приготовить отменный салат: сытный «Бархат» с мясом и гранатом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт сытного салата «Бархат» с мясом и гранатом доказывает, что даже без майонеза можно приготовить такой отменный салат, что у гостей будут течь слюни только от одного его вида.

Вам понадобится: 300 г отварной говядины, банка красной фасоли, красный болгарский перец, красная луковица, 50 г грецких орехов, зерна граната, пучок зелени. Для заправки: 4 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, зубчик чеснока, соль, перец, прованские травы. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в лимонном соке с щепоткой сахара. Говядину и перец нарежьте соломкой, орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты, кроме граната, добавьте фасоль и рубленую зелень. Взбейте заправку и полейте салат. Выложите горкой на блюдо и щедро украсьте гранатовыми зернами.

Вкус этого салата — настоящая симфония: нежная говядина сочетается со сладковатым перцем, пикантным маринованным луком и ореховой крошкой, а гранат дает приятную кислинку. Легкая заправка подчеркивает натуральный вкус продуктов, делая салат свежим и сбалансированным. Идеальное блюдо для праздничного застолья!

Ранее стало известно, как приготовить питательный слоеный салат «Снежные сугробы»: этот трюк с яйцами покорит всех гостей.

