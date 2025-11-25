День матери
25 ноября 2025 в 21:48

Питательный слоеный салат «Снежные сугробы»: этот трюк с яйцами покорит всех гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Снежные сугробы» — это красивое и сытное блюдо, которое станет звездой любого праздничного стола. Его уникальность не только во вкусе, но и в оригинальной подаче — этот трюк с яйцами покорит всех гостей!

Рецепт: для салата натрите на крупной терке 3 отварные картофелины, 1 отварную морковь, 200 г копченой курицы и 2 соленых огурца. Выложите слоями, промазывая каждый майонезом: картофель, курица, огурцы, морковь. Теперь главный штрих: 3 отварных яйца разрежьте пополам, аккуратно извлеките желтки и разомните их вилкой, смешав с 2 ст. л. майонеза и 1–2 зубчиками чеснока, выдавленного через пресс. Этой ароматной массой наполните яичные белки и выложите их на салат. Сверху смажьте легкой майонезной сеточкой и щедро посыпьте тертым вареным яичным белком, создавая эффект снега.

Вкус этого слоеного салата — это насыщенная комбинация нежного картофеля, пикантной копченой курицы, соленых огурцов и сливочно-чесночного крема в яйцах, которая дарит настоящее праздничное наслаждение. Салат получается очень питательным.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Минутка» с крабовыми палочками: сделаете быстрее, чем прочитаете рецепт.

Дарья Иванова
Д. Иванова
