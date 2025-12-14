Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:39

Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере

Овечкин вышел на 10 место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский нападающий Александр Овечкин занял чистое 10-е место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги среди лучших бомбардиров при игре в большинстве. В матче с «Виннипег Джетс» он отдал голевую передачу, доведя общее количество очков до 611 (328+283), говорится на сайте НХЛ.

Таким образом россиянин потеснил чеха Яромира Ягра (610 очков), а лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки (890 очков). Несмотря на результативное действие Овечкина, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Виннипегу» со счетом 1:5. После 32 матчей регулярки столичный клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел 52-й сухой матч в карьере в НХЛ, отразив все 15 бросков от хоккеистов «Далласа». Благодаря голкиперу «Флорида» выиграла со счетом 4:0. В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл, Сэм Беннетт и оформивший дубль Брэд Маршан.

До этого стало известно, что легендарного хоккеиста Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония чествования состоялась в Новосибирске перед началом матча Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Белоруссии. В мероприятии принял участие глава ФХР Владислав Третьяк.

Александр Овечкин
хоккей
Уэйн Гретцки
рекорды
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Минобороны России раскрыло катастрофические потери ВСУ
Появились первые кадры стрельбы на пляже в Сиднее, где погибли люди
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.