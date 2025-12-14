Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере

Российский нападающий Александр Овечкин занял чистое 10-е место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги среди лучших бомбардиров при игре в большинстве. В матче с «Виннипег Джетс» он отдал голевую передачу, доведя общее количество очков до 611 (328+283), говорится на сайте НХЛ.

Таким образом россиянин потеснил чеха Яромира Ягра (610 очков), а лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки (890 очков). Несмотря на результативное действие Овечкина, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Виннипегу» со счетом 1:5. После 32 матчей регулярки столичный клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.

