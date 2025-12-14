Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:00

Творог, изюм и песочное тесто! Пеку сметанник с творожной прослойкой. Нежная кислинка и знакомый рисунок вилкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В советской кухне, где ценилась практичность и доступность ингредиентов, рождались удивительно душевные рецепты, которые становились фамильными реликвиями. Торт «Сметанник» в его творожной версии — именно такое явление. Это не просто десерт, а ощущение: песочное рассыпчатое тесто, влажная творожная прослойка с изюминками и тот самый узнаваемый рисунок на поверхности, оставленный вилкой. Его нежная, слегка кисловатая нотка идеально балансирует сладость, а простота исполнения делает его верным другом для любого случая — от воскресного чаепития до скромного праздничного стола. Вкус, который помнят все, кто застал эпоху домашней неторопливой выпечки.

Для песочного теста потребуется: 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Для творожной начинки: 500 г творога (желательно не очень влажного), 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сметаны, 100 г изюма, 1 ст. л. манной крупы, ванильный сахар.

Масло натрите на крупной терке в муку, добавьте сахар, соль и яйцо. Быстро замесите крошащееся тесто, соберите его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки творог протрите через сито, смешайте с яйцами, сахаром, сметаной и манкой. Промытый и обсушенный изюм добавьте в творожную массу. Разогрейте духовку до 180 °C. Холодное тесто раскрошите руками в форму с бортиками (Ø 24–26 см), распределите по дну и сформируйте невысокие бортики, слегка утрамбовывая. Вылейте творожную начинку на песочную основу и разровняйте. Вилкой создайте на поверхности волнистый рисунок. Выпекайте торт около 45–50 минут до легкого золотистого оттенка творожного слоя. Дайте торту полностью остыть в форме. Подавайте, нарезав на порционные квадраты.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Общество
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Такой крабовый салат вы еще не пробовали: новогодний рецепт с мандаринами
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали: новогодний рецепт с мандаринами
Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые
Общество
Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
рецепты
торты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.