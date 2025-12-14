Творог, изюм и песочное тесто! Пеку сметанник с творожной прослойкой. Нежная кислинка и знакомый рисунок вилкой

В советской кухне, где ценилась практичность и доступность ингредиентов, рождались удивительно душевные рецепты, которые становились фамильными реликвиями. Торт «Сметанник» в его творожной версии — именно такое явление. Это не просто десерт, а ощущение: песочное рассыпчатое тесто, влажная творожная прослойка с изюминками и тот самый узнаваемый рисунок на поверхности, оставленный вилкой. Его нежная, слегка кисловатая нотка идеально балансирует сладость, а простота исполнения делает его верным другом для любого случая — от воскресного чаепития до скромного праздничного стола. Вкус, который помнят все, кто застал эпоху домашней неторопливой выпечки.

Для песочного теста потребуется: 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Для творожной начинки: 500 г творога (желательно не очень влажного), 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сметаны, 100 г изюма, 1 ст. л. манной крупы, ванильный сахар.

Масло натрите на крупной терке в муку, добавьте сахар, соль и яйцо. Быстро замесите крошащееся тесто, соберите его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки творог протрите через сито, смешайте с яйцами, сахаром, сметаной и манкой. Промытый и обсушенный изюм добавьте в творожную массу. Разогрейте духовку до 180 °C. Холодное тесто раскрошите руками в форму с бортиками (Ø 24–26 см), распределите по дну и сформируйте невысокие бортики, слегка утрамбовывая. Вылейте творожную начинку на песочную основу и разровняйте. Вилкой создайте на поверхности волнистый рисунок. Выпекайте торт около 45–50 минут до легкого золотистого оттенка творожного слоя. Дайте торту полностью остыть в форме. Подавайте, нарезав на порционные квадраты.

