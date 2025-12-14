Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Россиянке прострелили руку при теракте в Сиднее

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россиянка получила ранение во время вооруженного нападения на праздновавших Хануку на пляже Бонди в Сиднее, сообщает RT. По информации знакомых пострадавшей, она приехала на побережье, чтобы принять участие в мероприятии. В итоге женщине прострелили руку. На пляже также находилось много других русскоговорящих.

Она приехала на праздник на пляж Бондай-Бич. Там праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих, — сказал родственник пострадавшей.

Сейчас она находится в медицинском учреждении, и ее жизни ничто не угрожает. При этом уточняется, что в российское генеральное консульство в Сиднее на данный момент не поступало официальных данных о других пострадавших соотечественниках.

Ранее комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что массовая стрельба на пляже Бонди в Сиднее была официально признана террористическим актом. Он сообщил, что в результате нападения погибли не менее 12 человек, еще 29 получили ранения. По его оценкам, на момент происшествия на побережье находилось около 1000 человек. Премьер-министр штата Крис Миннс добавил, что данный теракт был целенаправленно направлен против еврейской общины города.

Сидней
теракты
нападения
стрельба
россияне
