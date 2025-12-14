Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Подросток из Одессы устроил кровавую казнь семье бывшей девушки в США

В США подросток расстрелял мать, сестру и брата бывшей девушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США 15-летний подросток расстрелял всю семью своей бывшей девушки, будучи в неуравновешенном состоянии, сообщает телеканал CBS News. По его информации, все произошло в городе Одессе, штат Техас. Школьник убил 39-летнюю мать, ее девятилетнего сына и 13-летнюю дочь.

15-летний подросток обвиняется в убийстве матери своей бывшей девушки, ее брата и сестры в доме на западе Техаса. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили внутри три тела. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был обнаружен и задержан примерно через 40 минут, — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что подросток сначала хотел застрелить свою бывшую девушку возле школы, но передумал и вместо этого отправился к ней домой. В полиции заявили, что стрельба и все обстоятельства, связанные с ней, все еще расследуются. Мотивы подозреваемого не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Брауновском университете в США произошла стрельба. Руководство вуза в срочном порядке предписало всем студентам и сотрудникам не покидать помещения. Инцидент произошел в кампусе университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет.

