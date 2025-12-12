В США раскрыли судьбу экипажа захваченного у берегов Венесуэлы танкера NBC: США отпустят команду захваченного у Венесуэлы танкера в порту в Техасе

Американские власти отпустят команду захваченного у побережья Венесуэлы танкера, когда он пришвартуется в порту Галвестон (штат Техас), сообщает NBC. По данным двух источников, команда судна уже опрошена американцами.

На борту танкера находятся граждане США, которые будут содействовать возвращению экипажа домой.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудило эти действия, назвав их актом международного пиратства.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут захватить еще несколько танкеров с венесуэльской нефтью в ближайшее время. Там пояснили, что Вашингтон таким образом намерен усилить давление на президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Отмечается, что США уже составили список из нескольких кораблей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Соединенные Штаты дадут разъяснения по ситуации с задержанным у берегов Венесуэлы танкером. В ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию он отметил недостаток информации и указал на противоречие, связанное с американской компанией Chevron, которая работает в венесуэльском государстве.