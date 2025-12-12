Путин отметил благородные традиции милосердия у медработников Путин указал на продолжение традиций милосердия и подвижничества медработников

Медицинские работники продолжают традиции милосердия и подвижничества, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Всероссийского Приоровского форума. Он пожелал медработникам плодотворной работы и всего наилучшего.

Отрадно, что вы достойно продолжаете благородные традиции милосердия и подвижничества, заложенные предшественниками, внедряете в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, — приводит Кремль слова президента.

Лидер отметил, что медработники способствуют созданию условий для жизни и самореализации людей с ограничением по здоровью. Лидер подчеркнул, что форум объединяет представителей разных медицинских специальностей со всей России, включая хирургов и онкологов, диагностов и протезистов, реабилитологов и организаторов здравоохранения. Путин также отметил помощь медработников участникам и ветеранам СВО.

