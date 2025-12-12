Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:23

Путин отметил благородные традиции милосердия у медработников

Путин указал на продолжение традиций милосердия и подвижничества медработников

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Медицинские работники продолжают традиции милосердия и подвижничества, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Всероссийского Приоровского форума. Он пожелал медработникам плодотворной работы и всего наилучшего.

Отрадно, что вы достойно продолжаете благородные традиции милосердия и подвижничества, заложенные предшественниками, внедряете в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, — приводит Кремль слова президента.

Лидер отметил, что медработники способствуют созданию условий для жизни и самореализации людей с ограничением по здоровью. Лидер подчеркнул, что форум объединяет представителей разных медицинских специальностей со всей России, включая хирургов и онкологов, диагностов и протезистов, реабилитологов и организаторов здравоохранения. Путин также отметил помощь медработников участникам и ветеранам СВО.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в конгресс-центр Ашхабада в рамках поездки в Туркмению. Российский лидер там примет участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Здесь президент проведет ряд двусторонних встреч.

Владимир Путин
медики
работники
традиции
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, при каком условии курс доллара в России может упасть до 60 рублей
НАБУ более двух лет прослушивало одного из «Слуг народа»
Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.