Свыше 65 тыс. гостей посетили шоу «По ту сторону цирка» от «Острова мечты»

16+

Свыше 65 тыс. гостей побывали на шоу «По ту сторону цирка» на базе культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» за год. Иммерсивный аттракцион запустили 13 декабря 2024 года.

Приятно видеть, что гостям нравится то, что мы создавали с такой тщательностью. Многие возвращаются на шоу по два или три раза за день. Это вдохновляет — значит, формат иммерсивного ужаса действительно работает. И, конечно, мы уже готовим новые элементы, которые будут пугать и зачаровывать еще сильнее, — отметил руководитель департамента шоу «Острова Мечты» Дмитрий Рагозин.

За год существования шоу-аттракциона обновили не только его программу, но и атмосферу — ее сделали еще страшнее и мрачнее. Кроме того, организаторы расширили вселенную проекта. В частности, создатели шоу выпустили газетную хронику — «Цирковой вестник», посвященную загадочным артистам старого цирка. В 2026 году в шоу появятся новые персонажи и спецэффекты.

Ранее сообщалось, что «Остров Мечты» второй год подряд посетит главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Его визит запланирован в ходе всероссийской благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ».