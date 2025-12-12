Самолет «Азимута» сменил маршрут по техническим причинам

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:30

Самолет авиакомпании «Азимут» приземлился в Минводах вместо Сочи

Самолет авиакомпании «Азимут» Самолет авиакомпании «Азимут» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самолет авиакомпании «Азимут», который летел из Самарканда в Сочи, по техническим причинам приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды, передает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В публикации говорится, что надзорный орган приступил к расследованию обстоятельств произошедшего.

12 декабря 2025 года, самолет, выполнявший рейс Самарканд — Сочи, по техническим причинам вынужденно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды. Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства происшедшего, — сказано в сообщении.

Ранее рейс 4S 3313 выполнял перелет в столицу и должен был приземлиться во Внуково примерно в 04:00 мск, однако борт прибыл в Санкт‑Петербург. Пассажиры рассказали, что они шесть часов провели в салоне, прежде чем их пустили в здание аэропорта.

До этого произошло массовое отравление на борту рейса Шанхай — Москва. Пассажиры почувствовали себя плохо после обеда в самолете. Все они летели рейсом авиакомпании China Eastern. В общей сложности полет занял 10 часов. Очередь в туалет не заканчивалась до прибытия в столицу.

