Самолет «Азимута» сменил маршрут по техническим причинам

12 декабря 2025 года, самолет, выполнявший рейс Самарканд — Сочи, по техническим причинам вынужденно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды. Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства происшедшего, — сказано в сообщении.

Ранее рейс 4S 3313 выполнял перелет в столицу и должен был приземлиться во Внуково примерно в 04:00 мск, однако борт прибыл в Санкт‑Петербург. Пассажиры рассказали, что они шесть часов провели в салоне, прежде чем их пустили в здание аэропорта.

До этого произошло массовое отравление на борту рейса Шанхай — Москва. Пассажиры почувствовали себя плохо после обеда в самолете. Все они летели рейсом авиакомпании China Eastern. В общей сложности полет занял 10 часов. Очередь в туалет не заканчивалась до прибытия в столицу.