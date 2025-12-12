Газета The Washington Post выпустила подкасты с вымышленными цитатами Semafor: в ИИ-подкастах The Washington Post найдены вымышленные цитаты и ошибки

Запущенные The Washington Post подкасты, сгенерированные искусственным интеллектом, содержат несуществующие цитаты и фактические ошибки, сообщил портал Semafor. По информации источника, уже через пару дней после старта проекта сотрудники газеты обнаружили в аудиоматериалах неточности.

В статье указано, что ошибки варьировались от неправильного произношения до серьезных искажений фактов, включая использование вымышленных цитат, что стало «разочарованием» для редакции.

Как отметили источники, один из редакторов издания напомнил коллегам о необходимости проявлять осторожность после критики со стороны Белого дома. Также сотрудники выразили опасения, что отсутствие человеческого контроля за ИИ может негативно сказаться на качестве работы газеты.

Ранее Белый дом присвоил газете The Washington Post звание «медиапреступника недели». Причиной послужила публикация, в которой утверждалось, что глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о «добивании» выживших после ударов Соединенных Штатов по судам с наркоторговцами в Карибском море.