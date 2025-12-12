Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:30

В Подмосковье накрыли группу наркоторговцев

В Подмосковье росгвардейцы накрыли сеть по продаже наркотиков под видом духов

Фото: t.me/RosgvardOfficial
Сотрудники СОБР Росгвардии задержали группу подозреваемых в сбыте наркотических веществ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. В результате операции были задержаны пять человек: 38-летний житель Истры, 64-летняя женщина и две ее дочери в возрасте 41 и 44 лет, проживающие в Московской области, а также 21-летний москвич. Они сбывали наркотики в коробках с элитной парфюмерией.

Участники группы осуществляли полный цикл незаконного оборота. Лидер лично закупал и фасовал крупные партии, а также создавал специальную тару – коробки из-под духов с двойным дном. Затем он пересылал товар сообщницам, которые прятали наркотики в тайники в подмосковной квартире. Замаскированный таким образом «товар» попадал в руки пятого участника схемы сбыта, который организовывал доставку через курьерские службы.

В ходе обысков были обнаружены семь свертков и пакеты с веществами, 195 пустых упаковок из-под духов и 15 коробок с двойным дном. Среди изъятого также были электронные весы, фасовочные материалы и компьютерная техника. Исследование части образцов подтвердило, что это мефедрон. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждены два уголовных дела, остальные образцы направлены на экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские поймали 59-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ в крупном размере. По информации ведомства, после задержания в его квартире изъяли 21 пакет с синтетическими наркотиками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

наркотики
Росгвардия
Подмосковье
СОБР
