Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом

От классической «Шубки» этот вариант отличает легкая дымная сладость. Отварите свеклу, морковь и картофель (по 2 шт.). Очистите. Натрите овощи на терке в отдельные миски. Мелко нарежьте красную луковицу и замаринуйте на 10 минут в столовой ложке яблочного уксуса. Секрет здесь — груша. Возьмите одну плотную грушу, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сухой сковороде 2 минуты, затем добавьте чайную ложку жидкого дыма, быстро перемешайте и снимите с огня. Слои выкладывайте в таком порядке: картофель, слегка присолите, смажьте майонезом. Далее — маринованный лук. Потом — рыба (200 г слабосоленой семги или форели кубиком). Слой копченой груши. Морковь, майонез. Свекла, майонез. Украсьте зернами граната. Перед подачей дайте салату постоять в холоде 2 часа.

