Устроившие кровавую бойню в Сиднее террористы выстрелили более сотни раз ABC: исполнители теракта на пляже в Сиднее выстрелили 103 раза за шесть минут

Расстрел мирных жителей во время теракта на популярном пляже Бондай в Сиднее продолжался почти шесть минут, сообщает вещательная корпорация ABC, которая получила доступ к записям с уличной камеры наблюдения. По ее информации, преступники успели сделать 103 выстрела.

Злоумышленники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. На пляже в момент нападения собралось не менее 1000 человек. Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон классифицировал произошедшее как теракт.

Организаторами кровавой бойни оказались отец и сын. 24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец — убит. По данным правоохранителей, один из нападавших имел лицензию на оружие и законно владел им около 10 лет.

Согласно последним сведениям, число погибших возросло до 16, еще 40 человек остаются в больнице. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс добавил, что данный теракт был направлен против еврейской общины города.