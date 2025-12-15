Новый год-2026
15 декабря 2025 в 09:43

Устроившие кровавую бойню в Сиднее террористы выстрелили более сотни раз

ABC: исполнители теракта на пляже в Сиднее выстрелили 103 раза за шесть минут

Люди у стихийного мемориала жертвам стрельбы на пляже Бондай Люди у стихийного мемориала жертвам стрельбы на пляже Бондай Фото: MICK TSIKAS / EPA
Расстрел мирных жителей во время теракта на популярном пляже Бондай в Сиднее продолжался почти шесть минут, сообщает вещательная корпорация ABC, которая получила доступ к записям с уличной камеры наблюдения. По ее информации, преступники успели сделать 103 выстрела.

Злоумышленники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. На пляже в момент нападения собралось не менее 1000 человек. Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон классифицировал произошедшее как теракт.

Организаторами кровавой бойни оказались отец и сын. 24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец — убит. По данным правоохранителей, один из нападавших имел лицензию на оружие и законно владел им около 10 лет.

Согласно последним сведениям, число погибших возросло до 16, еще 40 человек остаются в больнице. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс добавил, что данный теракт был направлен против еврейской общины города.

Сидней
стрельба
происшествия
Австралия
