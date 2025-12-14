Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 18:18

«Новый путь»: немецкий политолог об окончании эпохи Pax Americana в Европе

Политолог Рар: Мерц неожиданно возглавил процесс эмансипации Евросоюза от США

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Lok Press
Евросоюз, увлекшись конфликтом на Украине, упустил момент для переоценки своей роли в современном мире, высказал мнение немецкий политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд». Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об окончании эпохи Pax Americana как для Германии, так и для всей Европы в целом.

Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения, — отметил политолог.

По мнению Рара, именно расхождения в «российском вопросе» стали причиной дистанцирования США от Европы. Как отметил политолог, Вашингтон обозначил, что не готов конфликтовать с Россией за Украину. Таким образом он расценил призыв Мерца как намек на смену геополитических приоритетов, необходимость которой в ЕС долгое время игнорировалась на фоне украинского кризиса.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова Мерца о завершении эпохи Pax Americana стали ярким признаком глобальных изменений. Сенатор оценивает это как серьезный геополитический сдвиг, заставляющий Европу пересматривать свою роль в мире.

