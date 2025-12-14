Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 12:57

В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги

Тверчанин смог вернуть 12 тысяч рублей, которые перевел мошенникам, сообщили в полиции. Как сообщается, служащие банка отменили операцию.

Тверичанин незамедлительно обратился в службу поддержки банка, сотрудники которого отменили операцию. Деньги вернулись на счет заявителя, — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, 20-летнему студенту пришло сообщение от друга через мессенджер с просьбой перевести 12 тысяч рублей за какой-то заказ. Парень сразу же выполнил просьбу, воспользовавшись своей кредиткой. Однако вскоре снова получил аналогичную просьбу и решил связаться с товарищем лично. Тот объяснил, что его учетная запись была взломана злоумышленниками.

Ранее стало известно о праздничных схемах кражи денег мошенниками. Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала, что аферисты пытаются обобрать граждан на фоне спешки и суматохи с подарками и подготовки к Новому году.

Также в России участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, и выманивают персональные данные для доступа к порталу госуслуг. Целью является последующий взлом учетной записи и выманивание денег под предлогом «защиты средств».

