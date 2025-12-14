Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 14:10

В Дагестане человека убило совранной ветром крышей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Каспийска в Дагестане погиб из-за обрушившейся крыши, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Дагестану. Как сообщается, ветер сорвал кровлю со здания строительной фирмы.

От диспетчера ЕДДС Каспийска поступило сообщение о том, что по улице Каспийское шоссе, №1 в результате шквалистого ветра сорвало крышу двухэтажного здания строительной фирмы (коммерческое здание). В результате погиб один человек, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели в Уфе провели успешную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из аварийного лифта. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ахметова, где лифт сорвался в шахту и пробил трубу с горячей водой.

До этого сообщалось, что сотрудника Wildberries раздавило лифтом на складе компании в Екатеринбурге. По предварительным данным, трагический инцидент произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. По версии компании, молодой человек оказался в зоне работы специализированной техники (оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина).

Дагестан
Россия
МЧС
ветер
