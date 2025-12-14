В Дагестане человека убило совранной ветром крышей

Житель Каспийска в Дагестане погиб из-за обрушившейся крыши, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Дагестану. Как сообщается, ветер сорвал кровлю со здания строительной фирмы.

От диспетчера ЕДДС Каспийска поступило сообщение о том, что по улице Каспийское шоссе, №1 в результате шквалистого ветра сорвало крышу двухэтажного здания строительной фирмы (коммерческое здание). В результате погиб один человек, — говорится в сообщении.

