Нефтебаза в огне, 330 тыс. человек без света: как ВСУ атакуют РФ 14 декабря

Нефтебаза в огне, 330 тыс. человек без света: как ВСУ атакуют РФ 14 декабря

В ночь на 14 декабря средства ПВО уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат. В Урюпинске Волгоградской области в результате падения сбитого украинского дрона в городе загорелась нефтебаза. Лев, получивший ранения из-за атаки ВСУ на частный зоопарк в Васильевке Запорожской области, умер.

Почти полторы сотни дронов ВСУ атаковали регионы России в ночь 14 декабря

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны РФ. Воздушная атака была отражена над территориями 14 регионов страны. По данным ведомства, перехват дронов осуществлялся с 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря по московскому времени. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

«С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточняется в сообщении.

Наибольшее количество целей было зафиксировано над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число беспилотников также сбито над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).

Территорию Калужской области пытались атаковать 13 дронов, а Курской — семь БПЛА. Над Рязанской и Ростовской областями ПВО сбила по четыре беспилотника, три уничтожено под Белгородом, два — под Санкт-Петербургом.

Более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ

Более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества после удара ВСУ по высоковольтной линии электропередачи «Джанкой — Мелитополь», написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Он добавил, что электричество уже восстановили, абонентов подключают к нему в несколько этапов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Уважаемые земляки, минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи „Джанкой — Мелитополь“. В результате без света остались более 330 тыс. жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований», — сообщил Сальдо.

Под Белгородом мирный житель пострадал из-за удара украинским дроном

В Белгородской области пострадал мирный житель, частный дом которого в селе Ясные Зори был атакован дроном ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног увезли в больницу.

«В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую больницу», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что после оказания первой помощи пострадавшего перевезут в городскую больницу Белгорода. Дом мужчины после детонации охватил пожар. Возгорание тушат расчеты МЧС под прикрытием бойцов «БАРС-Белгород».

Пожар на нефтебазе под Волгоградом после удара БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Урюпинск, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его информации, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза.

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе <…>. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП „Урюпинская гостиница“. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Бочаров.

В настоящее время продолжается тушение пожара. Ситуация находится на контроле региональных властей и экстренных служб.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

В Запорожской области произошла атака беспилотника на автомобиль скорой медицинской помощи. Инцидент случился на территории Пологовского муниципального округа, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы региона, в результате обстрела пострадавших нет. Балицкий охарактеризовал действия Вооруженных сил Украины как преступную атаку на гражданский объект. По предварительным данным, автомобиль экстренной службы получил повреждения от удара с воздуха. В момент атаки машина, предположительно, не находилась на вызове или не имела пациентов на борту.

«Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи», — констатировал Балицкий.

Обломки украинских дронов повредили несколько домов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены несколько жилых домов. Инцидент произошел в поселке Афипский Северского района, сообщает оперативный штаб Кубани.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местных жителей нет. Специалисты уже обследовали частные домовладения. Установлено, что фрагменты беспилотника выбили окна в четырех частных домах. По трем адресам были обнаружены обломки БПЛА, не причинившие дополнительных повреждений.

«Обломки БПЛА повредили еще несколько домов в поселке Афипский Северского района. Во всех случаях пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы», — указано в сообщении.

Также в результате инцидента произошел обрыв линии электропередачи. Это могло привести к временным перебоям в электроснабжении. Обстоятельства происшествия, включая тип беспилотника и его принадлежность, уточняются. Ситуация в районе находится под контролем.

ВСУ убили льва в Васильевском зоопарке Запорожской области

Лев, получивший ранения в результате атаки ВСУ на частный зоопарк в Васильевке, умер, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Шансы на выживание животного, по его словам, были изначально крайне малы.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Инцидент произошел в Васильевском районе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий уже отмечал, что украинские военные атаковали территорию зоопарка с использованием дронов. В результате ударов была разрушена часть вольеров, а один из львов пострадал от осколочных ранений.

«К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало. От бандеровских гиен Зеленского не защищен даже царь зверей — лев», — сказал Рогов.

В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений на территории зоопарка и подсчет причиненного ущерба. Дальнейшей информации о судьбе других животных, которые могли пострадать в результате обстрела, пока не поступало.

Читайте также:

Военэксперт раскрыл стратегическое значение освобожденного Лимана

Военэксперт ответил, почему обороноспособность ВСУ будет падать

Стало известно, на что могут пойти недовольные украинской властью бойцы ВСУ

Военэксперт ответил, почему ВСУ больше не скрывают число дезертиров