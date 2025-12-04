Военэксперт ответил, почему ВСУ больше не скрывают число дезертиров Военэксперт Матвийчук: ВСУ хотят обелить себя и свалить вину на Зеленского

Командиры ВСУ пытаются обелить себя за участие в конфликте и свалить вину на действующего главу государства Владимира Зеленского, поэтому больше не скрывают данные о потерях, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, военнослужащие понимают, что в стране грядет смена режима и кто-то должен понести ответственность за содеянное.

Командиры ВСУ понимают, что грядут изменения. Уйдет Зеленский, изменится правительство, кому-то надо будет отвечать за содеянное. Поэтому они перестали прятать и потери, и дезертиров. Этим они пытаются обелить свое участие в конфликте, они пытаются сказать: «Мы же говорили: и дезертиры есть. Нас не слушали. Это все сделал режим Зеленского». Собственно говоря, военные готовятся к смене режима и защите лично себя, — объяснил Матвийчук.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что украинская армия испытывает серьезные проблемы с дезертирством из-за отсутствия должного наказания. В интервью изданию «Украинская правда» он отметил, что массовое самовольное оставление частей (СОЧ) вызвано в том числе практикой амнистий для таких военнослужащих.