14 декабря 2025 в 14:08

Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России

МО: ВС России продолжили разгром котла на реке Оскол

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие Западной группировки войск на протяжении минувших суток продолжили ликвидацию окруженной на левом берегу реки Оскол группировки Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России. Операция по уничтожению противника в данном районе продолжается.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника, — отметили в ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удары по складам горючего и пунктам временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Поражение было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, в МО заявили, что военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.

Также в ведомстве отметили, что российские войска атаковали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для нужд украинской армии. Помимо этого, были поражены склады с боеприпасами и места временного размещения иностранных наемников.

