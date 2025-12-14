Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 08:39

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске

Прокуратура Приморья: пожар в доме унес жизнь 74-летнего жителя Уссурийска

Фото: t.me/prosecutor_pk
Пожилой мужчина погиб в результате пожара в частном жилом доме в Уссурийске, сообщили в прокуратуре Приморского края. Тело 74-летнего жильца было обнаружено пожарными на первом этаже здания во время тушения огня.

Надзорное ведомство поставило на контроль проведение доследственной проверки по факту пожара, а также установление причин и обстоятельств произошедшего, — указано в сообщении.

Также, по данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на момент прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил крышу и второй этаж дома. Как сообщили спасатели, площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Огнеборцы оперативно справились с огнем, однако спасти жизнь пожилого мужчины, находившегося внутри, не удалось.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на севере Москвы произошло возгорание электрического кабеля, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Из подъезда многоквартирного дома на Полярной улице были выведены 40 человек. По данным оперативных служб, горение электрокабеля происходило на значительной высоте — с 2-го по 18-й этаж.

