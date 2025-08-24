Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 16:32

Военэксперт ответил, до каких городов РФ способны долететь ракеты ERAM

Военэксперт Кнутов: американские ракеты ERAM могут долететь до Тулы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американские ракеты ERAM способны долететь до Тулы в случае их передачи Вооруженным силам Украины и применения в боевых действиях, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что Москвы эти ракеты не достигнут.

До Москвы нет. Потому запуск этой крылатой ракеты нужно производить с самолета, хотя бы не долетев до границы 100 километров. Потому что там его просто могут сбить. Поэтому до Москвы — нет, но Тула и все, что ближе, могут попасть под удар, ― ответил Кнутов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила масштабные поставки новейших ракет для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в $850 млн. Основное финансирование взяли на себя европейские союзники Киева.

До этого сообщалось, что Пентагон в течение нескольких месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Ограничение касается применения американских ракетных систем ATACMS, поставленных Киеву.

ракеты
СВО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
