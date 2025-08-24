Военэксперт ответил, до каких городов РФ способны долететь ракеты ERAM

Американские ракеты ERAM способны долететь до Тулы в случае их передачи Вооруженным силам Украины и применения в боевых действиях, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что Москвы эти ракеты не достигнут.

До Москвы нет. Потому запуск этой крылатой ракеты нужно производить с самолета, хотя бы не долетев до границы 100 километров. Потому что там его просто могут сбить. Поэтому до Москвы — нет, но Тула и все, что ближе, могут попасть под удар, ― ответил Кнутов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила масштабные поставки новейших ракет для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в $850 млн. Основное финансирование взяли на себя европейские союзники Киева.

До этого сообщалось, что Пентагон в течение нескольких месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Ограничение касается применения американских ракетных систем ATACMS, поставленных Киеву.