Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека

Пленум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова отменил постановление, регулировавшее применение Европейской конвенции о защите прав человека в России, сообщает РИА Новости. Этим же решением ВС исключил упоминания о самой Конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) из всех своих предыдущих разъяснений.

Признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней, — сказано в постановлении.

Вместо старых постановлений теперь будут использоваться ссылки на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.

В обновленных документах подчеркивается, что именно в соответствии с этим пактом каждый имеет право на справедливый суд, защищен от пыток и бесчеловечного обращения, а также обладает правом на свободное выражение мнения. Также подтверждается гарантия прав на свободу мысли, слова и массовой информации.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева назвала ожидаемой идею о лишении юридической силы Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. При этом, по ее словам, российские законы, запрещающие пытки, отменены не будут.