«Ожидаемо»: Меркачева о предложении выйти из конвенции Совета Европы Меркачева назвала ожидаемой идею выйти из Европейской конвенции против пыток

Идея о лишении юридической силы Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания является ожидаемой, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева. При этом, по ее словам, российские законы, запрещающие пытки, отменены не будут.

Россия методично выходит из конвенции Совета Европы, поскольку, по мнению МИД, наши представители в комитетах подвергаются дискриминации. Собственно, поэтому [лишение силы Европейской конвенции против пыток] ожидаемо, но эта история не отменяет российские законы, признающие пытки недопустимыми, — сказала Меркачева.

Она также напомнила о статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, которая в части 4 дает определение пыткам. Кроме того, отметила Меркачева, представитель России состоит в Конвенции против пыток ООН.

Есть Бахтияр Раисович Тузмухамедов, совершенно потрясающий эксперт. И, если не ошибаюсь, он сейчас является чуть ли не председателем одного из комитетов этого органа, — добавила Меркачева.

Ранее правительство России внесло президенту РФ Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Москва присоединялась к договору в качестве члена Совета Европы в 1996 году, однако потеряла возможность принимать участие в его деятельности.