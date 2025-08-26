Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 00:46

Кабмин предложил Путину расторгнуть еще одну конвенцию Совета Европы

Кабмин предложил Путину лишить силы Европейскую конвенцию против пыток

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство России внесло президенту РФ Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, передает ТАСС. В материале указано, что Москва присоединялась к договору в качестве члена Совета Европы в 1996 году, но потом потеряла возможность принимать участие в его деятельности.

Кабмин, как уточняется, предлагает внести на рассмотрение парламента проект денонсации. Речь идет как о самой конвенции 1987 года, так и принятых в 1993 году дополнительных протоколов к документу.

Ранее ООН выразила обеспокоенность решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. В свою очередь начальник департамента международного военного сотрудничества в Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что решение Украины отказаться от участия в конвенции может создать серьезные трудности в будущем.

До этого стало известно о решении Финляндии выйти из Оттавской конвенции. Выход из соглашения вступит в законную силу в январе 2026 года. Финские дипломаты сообщили, что все участники договора, включая генерального секретаря ООН и Совет Безопасности, получили официальное уведомление о данном решении.

Владимир Путин
конвенции
Европа
Россия
