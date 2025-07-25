ООН выразила обеспокоенность решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила помощник генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, приостанавливающий для страны действие соглашения 15 июля.

Мы с тревогой отмечаем недавний указ президента Украины о выходе страны из конвенции, — сообщила она на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества в Министерстве обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что решение Украины отказаться от участия в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, может создать серьезные трудности в будущем. В своей статье для издания «Белорусская военная газета. Во славу Родины» он отметил, что международная безопасность будет ослаблена.

До этого сенатор Владимир Чижов заявил, что Россия сознательно не присоединяется к Оттавской конвенции, поскольку минные заграждения остаются наиболее эффективным средством защиты стратегических объектов, включая атомные электростанции. По словам сенатора, на данный момент не существует альтернативных способов обеспечения безопасности таких важных объектов.