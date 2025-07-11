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11 июля 2025 в 17:55

В Совфеде объяснили, почему Россия не участвует в конвенции о запрете мин

Сенатор Чижов: Россия не участвует в конвенции о запрете мин ради безопасности

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Россия не участвует в конвенции о запрете противопехотных мин для защиты своих ядерных объектов, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Чижов. По его словам, речь идет в том числе об атомных электростанциях. Чижов констатировал, что для защиты данных объектов пока не придумали более эффективных средств, чем минные заграждения, передает корреспондент NEWS.ru.

Почему мы не являемся [участниками конвенции]? Могу объяснить. Потому что, к сожалению, более эффективного способа обеспечить физическую безопасность территорий ядерных объектов, в том числе атомных электростанций, чем использование минных заграждений, пока не придумали, — сказал он.

Что касается Эстонии, продолжил Чижов, то государство вышло из конвенции по той же причине, по которой оно строит забор. По его словам, в «воспаленных мозгах» руководителей европейской страны по-прежнему есть перспектива, что ее границу якобы пересечет армада российских танков.

Поэтому <…> решили для начала выйти из конвенции, ну и теперь начнут тыкать эти мины, пока кто-нибудь случайно не взорвется, — добавил Чижов.

Чижов также заявил, что Евросоюз рискует не принять 18-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии и Словакии. Он подчеркнул, что Будапешт и Братислава все равно могут пойти на энергетические сделки.
Совет Федерации
Совфед
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Владимир Чижов
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