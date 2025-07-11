«Так дела не делаются»: сенатор Чижов о 18-м пакете санкций ЕС Сенатор Чижов: ЕС может не принять 18-й пакет санкций из-за Венгрии и Словакии

Евросоюз рискует не принять 18-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии и Словакии, заявил сенатор Совета Федерации РФ Владимир Чижов. Он подчеркнул, что Будапешт и Братислава все равно могут пойти на энергетические сделки, передает корреспондент NEWS.ru.

Как говорится, так дела не делаются. Позиция известная Венгрии и Словакии, у них свои приоритеты, они никуда не делись, они по-прежнему, так сказать, зафиксированы. Другое дело, конечно, что Будапешт, что Братислава не исключают варианта сделки, — сказал сенатор.

Чижов подчеркнул, что уже «привык к этой санкционной кадрили». Он пошутил, что последний раз переживал из-за санкций, когда принимался 9-й пакет ограничений, куда было включено его имя.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России в случае, если Братиславе гарантируют энергетическую безопасность. Он добавил, что рестрикции ничего не изменят в военном превосходстве и экономической производительности России.