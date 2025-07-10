Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России

Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России в случае, если Братиславе гарантируют энергетическую безопасность, заявил премьер страны Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он добавил, что рестрикции ничего не изменят в военном превосходстве и экономической производительности России.

Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу, — подчеркнул он.

До этого Фицо заявил, что страна больше всех пострадает при отказе Евросоюза от российского газа. Он считает, что такое решение ЕС станет «выстрелом в собственное колено». При этом премьер признал, что Еврокомиссия понимает опасения Братиславы.

По мнению Фицо, новый пакет антироссийских санкций не будет иметь никакого эффекта, хоть и выглядит «очень секси». По словам главы правительства, все говорят лишь об этих ограничениях. Однако, как обратил внимание премьер-министр, в настоящее время Словакию беспокоит перспектива остановки подачи газа с 1 января 2028 года.