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03 августа 2025 в 12:17

Эксперт раскрыл, допустит ли Турция атомные подлодки США в Черное море

Политолог Эркинер: Турция вряд ли допустит атомные подлодки США в Черное море

Фото: US Navy/Global Look Press

Турция вряд ли разрешит США разместить свои атомные подлодки в Черном море, заявил газете Türkiye эксперт по международному праву Хакан Эркинер. По его словам, на основе Конвенции Монтре Вашингтон сначала должен направить Анкаре запрос на проход своих судов. Он отметил, что упомянутый документ является режимом безопасности в Черном море и ограничивает проход военных кораблей.

Турция в соответствии с Конвенцией Монтре имеет право разрешать таким военным кораблям только заходить в свои порты. Я не думаю, что Турция даст такое разрешение, — сказал Эркинер.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал направить две атомные подлодки в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По словам хозяина Белого дома, суда расположили на определенных территориях. Однако президент не стал уточнять, где именно. Трамп объяснил, что Соединенные Штаты должны быть готовы, когда речь заходит об использовании ядерного оружия.

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Черное море
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