«Варварская атака»: в российском регионе ребенок получил ранение из-за ВСУ Губернатор Богомаз: ребенок получил ранение во время атаки ВСУ на Брянщину

В поселке Свень — Транспортная после атаки ВСУ ребенок 2013 года рождения получил ранение, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Мальчика оперативно доставили в больницу.

В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения. Мальчик доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал глава региона.

Ранее в селе Кирилловка, расположенном в Климовском районе Брянской области, произошел взрыв, повлекший гибель одного человека. Инцидент случился, когда мопед с двумя мирными жителями наехал на взрывное устройство, сброшенное с украинского беспилотного летательного аппарата. Второй человек, находившийся на мотоцикле (подросток 2008 года рождения), получил минно-взрывные ранения нижних конечностей и был экстренно госпитализирован.

До этого произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. Как сообщил Богомаз, пожар начался в ходе отражения удара со стороны Вооруженных сил Украины. Противник осуществлял атаку с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников.