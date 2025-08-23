Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 19:18

Мопедист подорвался на сброшенном с украинского дрона взрывном устройстве

В Брянской области мопедист погиб при наезде на взрывное устройство ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Кирилловка Климовского района Брянской области произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел при наезде мопеда с двумя мирными жителями на взрывное устройство, сброшенное с украинского беспилотника.

В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, — написал глава региона.

Второй пассажир мотоцикла — подросток 2008 года рождения — получил минно-взрывные ранения ног и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего остается под контролем врачей.

Ранее огонь охватил объект топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. По словам Богомаза, пожар начался в результате отражения удара Вооруженных сил Украины. Противник атаковал регион из американской РСЗО HIMARS и БПЛА.

До этого брянский губернатор сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов на Севский район Брянской области. По его словам, в населенном пункте Хинель под удар попал гражданский автомобиль. В результате украинской атаки ранения получили два мирных жителя.

ВСУ
Александр Богомаз
Брянская область
взрывы
