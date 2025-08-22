Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ

Огонь охватил объект топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пожар начался в результате отражения удара Вооруженных сил Украины. Противник атаковал регион из американской РСЗО HIMARS и БПЛА.

В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО «Хаймерс» и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе, — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. Пожар тушили сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра и личного состава управления МЧС России по региону.

Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов на Севский район Брянской области. По его словам, в населенном пункте Хинель под удар попал гражданский автомобиль. В результате украинской атаки ранения получили два мирных жителя.