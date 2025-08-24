Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 09:06

Немец вступил в ВСУ и «закончил в земле»

Могилу ликвидированного в зоне СВО наемника нашли в Германии

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Германии была обнаружена могила украинского наемника, ликвидированного в зоне боевых действий, сообщает РИА Новости. Захоронение находилось недалеко от Штутгарта, на юго-западе страны.

Димитриос Феррара, чьи кремированные останки были захоронены в ноябре 2024 года, до вступления в ряды ВСУ проживал в Бад-Вильдбаде. На узком участке установлены два надгробия — второе содержит прах его младшего брата, скончавшегося еще в 2019 году.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что иностранные наемники вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины занимаются разграблением пустующих квартир в подконтрольном им Херсоне. На данный момент в городе отсутствует около двух третей жителей. Сальдо охарактеризовал наемников как людей, не имеющих никаких принципов. При этом он отметил, что местные правоохранительные органы не предпринимают никаких действий для пресечения деятельности грабителей.

До этого стало известно, что в составе ВСУ появилось новое формирование под названием «Специальная латинская бригада». Данное соединение укомплектовано выходцами из Латинской Америки и испаноговорящими наемниками.

наемники
ВСУ
СВО
Германия
