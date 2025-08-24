Лавров отреагировал на слова Макрона, сравнившего Россию с людоедом Лавров заявил, что Макрону может быть неудобно ночью из-за слов о России

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что агрессивная риторика западных стран может быть связана с разницей в культурах. Таким образом он ответил на вопрос представителя СМИ о поведении французского лидера Эммануэля Макрона, ранее назвавшего Россию «людоедом». Дипломат также добавил, что политику, вероятно, «неудобно по ночам бывает».

Не знаю, есть разные люди, разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает, — сказал Лавров.

Ранее лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил, что идея Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину продолжает вызывать жесткую критику. Он назвал эту инициативу абсолютно безумной.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах Евросоюза и США предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные принципам пятой статьи НАТО. Он указал на необходимость создания институциональных механизмов поддержки Киева помимо военных поставок и подготовки.