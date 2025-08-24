В Турции сравнили дипломатичность Путина и бескомпромиссность Зеленского Sabah: Зеленский занял бескомпромиссную позицию в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросах урегулирования конфликта с Россией, отвергая предложения президента США Дональда Трампа, включая отмену законов, ограничивающих использование русского языка, написал колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. Он также отметил дипломатическую гибкость российского лидера Владимира Путина.

Путин даже дал «зеленый свет» ряду «гибких» шагов, которые западные СМИ расценивают как уступки. А вот Владимир Зеленский занимает все более бескомпромиссную позицию. По сути, даже западные СМИ подчеркивают, что Зеленский отверг все пункты, выдвинутые президентом США, — написал журналист.

Колумнист отметил, что Путин своими дипломатическими действиями эффективно противостоит действиям Запада по формированию общественного мнения. По словам автора, российскому лидеру удается достигать этого без изменения целей, лишь смягчая риторику. Тутар также указывает, что Кремль обладает сильными козырями и четко обозначил свои требования, стремясь использовать исторический шанс, предоставленный встречей с Трампом.

Ранее Зеленский признал, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта с Россией. По его словам, государство «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к этому. Зеленский назвал «позором» для Киева компромисс, который предлагает российская сторона.