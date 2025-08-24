Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 13:27

В Турции сравнили дипломатичность Путина и бескомпромиссность Зеленского

Sabah: Зеленский занял бескомпромиссную позицию в конфликте с Россией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросах урегулирования конфликта с Россией, отвергая предложения президента США Дональда Трампа, включая отмену законов, ограничивающих использование русского языка, написал колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. Он также отметил дипломатическую гибкость российского лидера Владимира Путина.

Путин даже дал «зеленый свет» ряду «гибких» шагов, которые западные СМИ расценивают как уступки. А вот Владимир Зеленский занимает все более бескомпромиссную позицию. По сути, даже западные СМИ подчеркивают, что Зеленский отверг все пункты, выдвинутые президентом США, — написал журналист.

Колумнист отметил, что Путин своими дипломатическими действиями эффективно противостоит действиям Запада по формированию общественного мнения. По словам автора, российскому лидеру удается достигать этого без изменения целей, лишь смягчая риторику. Тутар также указывает, что Кремль обладает сильными козырями и четко обозначил свои требования, стремясь использовать исторический шанс, предоставленный встречей с Трампом.

Ранее Зеленский признал, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта с Россией. По его словам, государство «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к этому. Зеленский назвал «позором» для Киева компромисс, который предлагает российская сторона.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
СВО
компромиссы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ
Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна
«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва
Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине
Аналитики подсчитали расходы студентов на аренду жилья в Москве
Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»
Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО
Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке
Раскрыты жуткие подробности об оторванных руках при взрыве в ЦДМ на Лубянке
Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег
Двое детей подожгли венки у памятника погибшим солдатам
Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи
Подросток сорвался со скалы в российском регионе
Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь
Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО
Полицейские устроили погоню за подростками на мопеде, а те сбежали в поле
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.