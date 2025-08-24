Россия надеется, что планы, строящиеся западными странами против переговорного процесса по урегулированию конфликта по Украине, будут сорваны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сам этот процесс был заложен президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и пришел к «очень неплохим» результатам.

Попытка нарушить тот процесс, который, в общем-то, был заложен президентами Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты, и мы надеемся, что эти попытки будут сорваны, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что Зеленский отверг все предложения главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта во время встречи в Вашингтоне. По словам министра, украинский лидер отказался от ключевых условий, включая отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

До этого политический эксперт из КНР Ван Цзайбан выразил мнение, что отказ Зеленского от нейтральных гарантов безопасности обусловлен его желанием сделать Украину частью системы НАТО. По словам аналитика, если гарантами безопасности для Киева станут исключительно страны Альянса, это будет прикрытием для возможного реванша.