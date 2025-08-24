Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 12:54

Лавров объяснил, на срыв каких планов Запада надеется Россия

Лавров: Россия надеется на срыв планов Запада против переговорного процесса

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия надеется, что планы, строящиеся западными странами против переговорного процесса по урегулированию конфликта по Украине, будут сорваны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сам этот процесс был заложен президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и пришел к «очень неплохим» результатам.

Попытка нарушить тот процесс, который, в общем-то, был заложен президентами Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты, и мы надеемся, что эти попытки будут сорваны, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что Зеленский отверг все предложения главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта во время встречи в Вашингтоне. По словам министра, украинский лидер отказался от ключевых условий, включая отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

До этого политический эксперт из КНР Ван Цзайбан выразил мнение, что отказ Зеленского от нейтральных гарантов безопасности обусловлен его желанием сделать Украину частью системы НАТО. По словам аналитика, если гарантами безопасности для Киева станут исключительно страны Альянса, это будет прикрытием для возможного реванша.

Россия
МИД
Сергей Лавров
надежда
планы
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ
Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна
«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва
Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине
Аналитики подсчитали расходы студентов на аренду жилья в Москве
Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»
Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО
Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке
Раскрыты жуткие подробности об оторванных руках при взрыве в ЦДМ на Лубянке
Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег
Двое детей подожгли венки у памятника погибшим солдатам
Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи
Подросток сорвался со скалы в российском регионе
Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь
Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО
Полицейские устроили погоню за подростками на мопеде, а те сбежали в поле
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.