Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от нейтральных гарантов безопасности обусловлен его желанием сделать Украину частью системы НАТО, заявил в интервью ТАСС политический эксперт из КНР Ван Цзайбан. По его словам, если гарантами безопасности для Киева станут исключительно страны Альянса, это будет прикрытием для возможного реванша.

Это заявление Зеленского кажется весьма забавным. Оно лишь говорит о том, что Зеленский не хочет немедленно прекратить войну и установить прочный мир. Он пытается найти способы завлечь НАТО на Украину, сделать Украину частью системы НАТО, — сказал Ван.

Привлечение Турции, Бразилии, Китая и других нейтральных сторон разрушило бы мечты Зеленского о вступлении страны в НАТО, подчеркнул Ван Цзайбан.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов позже заявил, что Запад не имеет представления о сути и целях разрешения кризисной ситуации на Украине, в связи с этим обсуждения по данному моменту носят «довольно суетливый, нервный и сумбурный характер». По его словам, опыт подсказывает, что сначала необходимо проработать базовые параметры урегулирования.