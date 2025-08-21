Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 20:13

«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву

Ульянов: Запад не имеет представления о сути и целях украинского урегулирования

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: МИД РФ/Global Look Press

Запад не имеет представления о сути и целях разрешения кризисной ситуации на Украине, в связи с этим обсуждения по данному моменту носят «довольно суетливый, нервный и сумбурный характер», заявил в своем Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, опыт подсказывает, что сначала необходимо проработать базовые параметры урегулирования.

У западных чиновников и аналитиков нет четкого представления о сути и целях урегулирования. Они ставят телегу впереди лошади, — отметил дипломат.

До этого в Сети появилась информация, что конфликт на Украине может завершиться подписанием трехстороннего договора с участием России, Украины и США. По словам источников, соглашение должно быть признано Совбезом ООН.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

гарантии безопасности
Украина
Запад
Михаил Ульянов
