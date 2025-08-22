«Сказал "нет"»: Лавров о реакции Зеленского на предложения США по Украине Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. По его словам, участникам переговоров было «предельно ясно», что есть несколько пунктов, которые Киев должен принять, в том числе отказ от членства в НАТО.

Есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал «нет» на все это, — подчеркнул министр.

Москва же в свою очередь на саммите в Анкоридже согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял хозяин Белого дома, уточнил Лавров. Говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским, министр отметил, что она не планируется.

Ранее политический эксперт из КНР Ван Цзайбан выразил мнение, что отказ Зеленского от нейтральных гарантов безопасности обусловлен его желанием сделать Украину частью системы НАТО. По словам аналитика, если гарантами безопасности для Киева станут исключительно страны Альянса, это будет прикрытием для возможного реванша.