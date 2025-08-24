Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 13:12

Депутат Госдумы развеял иллюзии Киева о влиянии на СВО ракеты «Фламинго»

Депутат Бородай: украинские ракеты «Фламинго» не переломят ход СВО

Рабочие осматривают крылатую ракету «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине Рабочие осматривают крылатую ракету «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине Фото: AP/ТАСС

Новые ракеты «Фламинго», которые, по утверждениям украинской стороны, разрабатываются силами бывшей советской республики, не смогут помочь Киеву изменить ход специальной военной операции, заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, решающую роль в боевых действиях играет количество солдат у ВС России.

Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих [ракет] не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано, — сказал депутат.

Парламентарий уточнил, что данная ракетная система не будет применяться в непосредственной зоне боевых действий. Дело в том, что на линии боевого соприкосновения решающее значение имеют другие виды вооружений и тактика.

Ранее появилась информация, что производство украинских дальнобойных ракет «Фламинго» осуществляется в городе Вишневое Киевской области. На это указывает анализ появившихся фотографий, где замечено внешнее сходство складских помещений, а также тот факт, что здание недавно было сдано в аренду.

До этого появилось первое изображение украинской баллистической ракеты. Тогда же было сказано о запуске серийного производства этих «Фламинго» на Украине. Однако эксперты сразу указали, что система представляет собой точную копию британской ракетной системы FP-5.

фламинго
СВО
ВСУ
ракеты
Александр Бородай
