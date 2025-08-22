Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Икра из кабачков «Пальчики оближешь» Икра из кабачков «Пальчики оближешь» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите три килограмма цукини с нежной кожицей, их следует нарезать кубиками и обжарить порциями на оливковом масле до карамельной корочки. Отдельно приготовьте основу: обжарьте полкилограмма красного лука, добавьте полкилограмма моркови соломкой, введите двести граммов томатной пасты и прогрейте до густоты. Соедините все компоненты в чугунном казане, добавьте тертые помидоры без кожицы и тушите под крышкой сорок минут. Отдельно измельчите в ступке двести граммов обжаренных ядер грецких орехов с тремя зубчиками чеснока, чайной ложкой кориандра и щепоткой имеретинского шафрана. Ореховую пасту вмешайте в овощную массу, приправьте столовой ложкой виноградного уксуса и томите еще двадцать минут на медленном огне. Горячую икру с насыщенным ореховым ароматом расфасуйте по банкам и закатайте. Уникальный вкус этой закуски раскроется полностью после двухнедельной выдержки.

Ранее мы писали о лучших рецептах кабачковой икры: быстро, вкусно, по-новому!

