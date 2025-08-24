Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пассажиры вынуждены спать на полу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурга из-за задержек рейсов, вызванных введенными ограничениями, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. По его информации, людям пришлось жить в походных условиях больше 20 часов.

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры спят на ковриках, укрываясь куртками. При этом питаются они сухпайками. Как уточнил канал, хоть ограничения и сняли, обстановка в зоне ожидания остается практически без изменений. Всего из-за ограничений были задержаны порядка 80 рейсов и отменены 90.

Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов в это воскресенье, примерно в 10:00 по московскому времени. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения действовали с четырех часов утра.

Ранее авиакомпании «Россия» и «Победа» вынужденно внесли изменения в расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Ограничения затронули аэропорты центральной части России, включая воздушную гавань Санкт-Петербурга.

