Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:16

Пулково возобновил обслуживание авиарейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, авиагавань вернулась к работе около 10:00 по московскому времени. Ограничения действовали с четырех часов утра.

Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 60 рейсов были задержаны в Пулково более чем на два часа. Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов, 39 самолетов ушли на запасные аэродромы. Несмотря на это, ситуация в терминале оставалась спокойной, никакого столпотворения не было.

До этого стало известно, что после вынужденного перерыва работу возобновил международный аэропорт Тамбов. Воздушная гавань начала принимать и выпускать самолеты около 08:30 мск. Также около 08:20 мск к работе вернулся аэропорт Самары (Курумоч). В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять авиалайнеров.

Пулково
аэропорты
рейсы
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.