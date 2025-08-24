Пулково возобновил обслуживание авиарейсов

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, авиагавань вернулась к работе около 10:00 по московскому времени. Ограничения действовали с четырех часов утра.

Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 60 рейсов были задержаны в Пулково более чем на два часа. Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов, 39 самолетов ушли на запасные аэродромы. Несмотря на это, ситуация в терминале оставалась спокойной, никакого столпотворения не было.

До этого стало известно, что после вынужденного перерыва работу возобновил международный аэропорт Тамбов. Воздушная гавань начала принимать и выпускать самолеты около 08:30 мск. Также около 08:20 мск к работе вернулся аэропорт Самары (Курумоч). В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять авиалайнеров.