«Прошла на 12»: Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином по 10-балльной шкале Трамп: встреча с Си Цзиньпином прошла на 12 баллов из 10

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла на 12 баллов из 10, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит телеканал CNN, на переговорах не обсуждалась тема поставок российской нефти, однако был затронут вопрос микросхем.

По шкале от 0 до 10 <…> я бы сказал, что встреча прошла на 12, — заявил Трамп.

Ранее председатель КНР на встрече с главой Белого дома заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой». Он отметил, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха — в частности, при партнерстве стороны способны достичь процветания.

До этого стало известно, что Трамп намерен заручиться поддержкой Си Цзиньпина в урегулировании украинского конфликта в ходе запланированной с ним встречи. Кроме того, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, главу Белого дома интересует вопрос экономической связи между Вашингтоном и Пекином.

Трамп ранее выразил надежду на успешную встречу с Си Цзиньпином в Пусане. В ходе своего азиатского турне президент США отметил, что общение с лидерами проходит продуктивно. Кроме того, он высоко оценил их интеллект и таланты.