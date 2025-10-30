Си Цзиньпин объяснил Трампу, как сделать Америку «снова великой» Си Цзиньпин заявил Трампу о схожести взглядов КНР и США на величие Америки

Китай понимает, как сделать Америку «снова великой», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, которые приводит РИА Новости, Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха — в частности, при партнерстве стороны способны достичь процветания.

Сегодня мир сталкивается со множеством трудностей, Китай и США могут совместно продемонстрировать свою ответственность как великие державы и работать сообща над достижением более значимых, практических и полезных дел для обеих стран и всего мира, — отметил китайский лидер.

Ранее сообщалось, что американское правительство может осуществить точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море с целью демонстрации силы Пекину. Уточнялось, что командование ВС США на этой неделе тихо отдало соответствующий приказ в ответ на «китайскую агрессию».

До этого Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме выразил надежду на заключение взаимовыгодной торговой сделки с КНР. Он сообщил, что переговоры с председателем КНР пройдут на саммите АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что США уже достигли выгодных соглашений с ЕС, Японией и Южной Кореей.